受到新冠肺炎疫情延燒，鋼市旺季不旺，中鋼(2002)6月內銷盤價再開低，開月盤的產品價格均較5月再度調降，指標產品熱軋每公噸大降900元，價格持續探底。

受到新冠肺炎疫情延燒，影響鋼市需求，亞洲鋼價第二季由漲轉跌；中鋼也跟進降價，雖4月曾小漲，但5月內銷盤價隨即開低，熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。今日開出6月內銷盤價持續開低，上半年鋼價呈現跌勢。

中鋼公司於今日召開6月內銷鋼品盤價會議，會中經審慎考量後，6月份內銷鋼品盤價仍作適度調整，其中，熱軋鋼板每公噸降價900元，熱軋軋延料每公噸降價900元，熱軋一般料每公噸降900元，冷軋一般料調降900元，電磁鋼捲調降600元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸降價600元。

中鋼表示，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，全球總體需求停滯，各國政府紛實施封城鎖國等緊急措施防止疫情擴大，並推動相關紓困方案降低衝擊，預期可緩解疫情所帶來之短期負面影響。大陸各省逐步復工解封，經濟活動陸續復軌，寶、鞍鋼5月盤價小幅下修以消彌下游觀望心態並提振鋼市。

中鋼公司與客戶共度難關，除放寬提貨履約獎勵條件等多項關懷協助下游措施外，針對不同之鋼品及產業屬性亦推出平準方案，支援客戶提高競爭、資金調度及庫存去化之能力。今日並宣布6月份內銷鋼品持續下調。

(時報資訊)