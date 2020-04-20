為了瞭解軍艦上感染狀況，指揮中心昨天先採檢，曾經在船上發燒的五名官兵，結果發現有3人身上有抗體，外界質疑是否代表「登船前」就感染？對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，根據5人就醫紀錄，發燒時間點落在3/21～3/26，沒辦法確定是不是在上船前就感染，可能是在船上感染，還需要更多證據，因此目前感染源還不明。

指揮中心今天公佈5位官兵採檢狀況，其中3人有抗體，顯示曾經感染過。張上淳說，會先採檢5位抗體，這次先驗血清抗體的5人，是軍方提供的名單，因為有就醫紀錄，曾經出現輕微發燒的現象，所以優先先做採檢，而根據發燒時間點來看，是落在3/21～3/26之間，因此沒辦法確定是不是在上船前就感染，只在昨天抽血當中知道有抗體。

張上淳表示，接下來將會對全艦人員都檢驗血清抗體，並以磐石艦為優先。

至於這次3位血清檢驗陰性者，不列入確診者。張上淳表示，目前「確診者的定義」，是根據目前國際標準，以PCR檢驗為陽性者才列為確診者，血清陽性只能代表曾經被感染過。

(中時 )