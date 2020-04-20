新冠肺炎確診官兵來過台南北門，雲管處緊急封閉景點消毒。（莊曜聰攝）

新冠肺炎確診官兵來過台南北門，雲管處緊急封閉景點消毒。（莊曜聰攝）

北門沿海景點下午遊客零星。（莊曜聰攝）

國軍敦睦艦隊新冠肺炎確診官兵傳出曾來台南市沿海北門區景點遊玩，雲嘉南濱海國家風景區管理處員工也收到細胞簡訊，經向中央流行疫情指揮中心查證後，在中午緊急關閉水晶教堂、井仔腳鹽田、遊客中心等景點消毒，下午零星遊客從台北、台中前來撲空，聽到訊息嚇得趕快離開。

今天上午臉書社團po出疑似確診海軍官兵的旅遊足跡，台南市北門區、學甲區赫然在列，但媒體或相關單位並未發布訊息，網友議論紛紛，台南市衛生局指出稍早接獲相關訊息，正進行疫調。

資料顯示這名確診官兵17日由友人陪同，開車到過北門南鯤鯓代天府、保安宮拜拜，隨後前往北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店、北門井仔腳鹽田短暫停留，再到學甲吃小吃，並說明確診者外出並未戴口罩。

由於是周一平日，相關景點的遊客並不多，景點封閉消毒也引起遊客好奇，來自台中的鍾先生帶女友來玩，聽到消息嚇了一跳，但還是決定在戶外裝置藝術拍照完再離開，台北的陳先生第一站就來到水晶教堂，聽完少了不少遊興。

雲管處表示將對景點進行全面消毒，由於室內戶外面積廣大，將視情況決定明天開放範圍，南鯤鯓代天府、保安宮則由市府協助消毒。

(中時 )