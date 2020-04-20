受制短線跌幅已多，加上部分減產效益發揮，大陸CPL、MMA報價出現跌深反彈契機。其中，MMA因口罩產業原材料鏈上熔噴佈巨大缺口的利好推動下，聚丙烯在全民狂熱的帶動下大漲、PP上游丙烯價格大幅上漲，帶動止跌反彈，連帶MMA也較3月底最低點回升2.04％。台塑（1301）、中石化(1314)營運疏壓、添支撐。

台塑旗下MMA年產9.8萬噸。中石化持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸；頭份廠和小港廠各年產20萬公噸CPL。

廠商表示，2月20日後，大陸主產區廠家復工復產，當前3月物流恢復正常，庫存不斷消耗中。部分地區物流成本自年前增加，年後仍因開工延遲等因素影響車輛復工較少期間報價上漲，但近期絕大多少物流企業上班後，運輸成本下調；4月，生產正常，部分企業庫存仍較高，總體需求仍較為清淡。

中石化CPL營收占比6成，AN年產22.4萬噸，營收占比約3成，尼龍粒年產3.6萬噸。因應石化、資產開發等投資需求，董事會通過辦理現增或現增參與發行海外存託憑證，額度6億股。

中石化大陸江蘇如東威名石化一期投資59億元，規劃環己酮年產15萬噸、10萬噸尼龍六；另橋頭廠、頭份廠高值化精密化工產能將在2020～2021年開出。

此外，中石化去年9月剛透過旗下100%持股的子公司鼎越開發，以372億又1萬元搶標成功，拿下京華城標售案，將重新開發打造4棟頂級商辦，目標2023年完工。

(工商 )