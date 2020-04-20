公路總局20日表示，為協助受新冠肺炎影響的「遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業」營業車輛，進行融資貸款展延利息補貼作業，交通部已協調融資公司公會，展延期間原則3～6個月！

公路總局說，展延期間繳交每期本息30%～50%、展延加計之展延利息不超過2%、補貼利息「最高按中華郵政公司一年期定期儲金機動利率」計算，補貼期限最長1年，並由運輸業公司與融資公司協商處理方案。

公路總局說，已動員7個區監理所訪查有需求之業者共2,528家、12,461輛車，截至目前，協助完成貸款展延洽談之業者計64家、328輛車。

公路總局表示，目前實務上多數融資公司提供的是3～6個月展延期暫緩繳交本息、展延期間只要繳交每期本息30%～50%，及加計緩繳金額展延期間不超過2%展延利息，在展延期間可減緩貸款人約63%的還款壓力，另外有部分融資公司推出在展延期間原有貸款金額皆暫緩繳本息之優惠，但暫緩繳金額展延所生利息則需一次繳清。

(工商 )