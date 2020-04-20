UVC LED消毒殺菌應用多元、且技術門檻較高，隆達電子（3698）身為光電半導體解決方案提供者，專注於光、機、電、熱的技術整合及產品創新，也是業界少數可提供晶粒、封裝、模組一條龍生產的LED光源提供者，近年也積極開發UVC LED。為滿足使用者的多元需求，近期更推出多款UVC LED新品，PU35CL1能耗低、封裝小，特別適用於隨身型殺菌用品，民眾在外可隨時清潔，不把病毒帶回家! 而PU35CM1適用於100ma typ.13~15mW的強度，能在有限空間快速殺菌，可安裝在空氣清淨機、空調..等白色家電中，是居家防疫不可缺少的利器。

隆達深耕LED多年，是業界少數同時可提供UV晶粒、封裝及模組之全方位技術製造商，光電設計技術團隊，可針對客戶需求開發客製化產品。

新冠肺炎疫情在全球釀成極大恐慌，為防止病毒感染及散播，人們格外重視殺菌。UV-C紫外線已被証明能消滅細菌、病毒、黴菌等微生物。近期中國國家衛生委員會針對冠狀病毒相關治療指南中指出，紫外線將可消滅COVID-19病毒。

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