連鎖咖啡飲料店85度Ｃ沙鹿英才店因磐石艦感染新冠肺炎確診者曾在此喝咖啡，被迫閉店消毒，該集團20日準備400杯當前最夯的400次咖啡送給台中榮總醫護人員，美食達人公關副總鐘靜如坦言，「經濟是一時的，生命才是寶貴的！」因而漏夜決定該店自主歇業14天，14名員工也居家自我健康管理。

受海軍敦睦艦隊爆出新冠病毒群聚感染事件波及，台中沙鹿、清水多家餐飲業者自主歇業14天，其中上市櫃公司美食達人旗下品牌：85度Ｃ因其中一名確診者曾在4月15日於其沙鹿英才店和友人喝咖啡，雖然當時倆人坐戶外，但確診士兵未戴口罩，店家在獲知消息後調閱當時當班3名員工每日健康管理資料發現：16日至19日3名員工體溫正常，但深夜仍決定該店要歇業14天，全店14名員工也配合在家自主健康管理14天。

鐘靜如坦言，14天不營業，還要負擔14名員工的薪資損失慘重，但公司幹部討論許久，最後在董事長吳政學一句「經濟是一時的，生命才是寶貴的」說服大家用高規格防疫標準看待此事，除配合市府做環境消毒，也將停業14天，至於被要求在家自主健康管理的14名員工，公司也將依法給薪。

此外，為了感謝在防疫期間辛勞堅守職位的醫護人員，85度C在新品400次焦糖咖啡上市前發起「疫起為醫療人員打氣四百次」活動，先於20日準備400杯現打的400次焦糖咖啡前往台中榮總，慰勞辛苦的醫護人員，由台中榮總護理部主任張家慧、社工室主任莊李和代表受贈，張家慧感謝企業給予醫護人員溫暖。

(中時 )