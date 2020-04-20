新冠疫情之下，全人類的財富遭到毀滅性的打擊，受創程度甚至超過兩次世界大戰之和，許多大型企業或百年企業都面臨破產倒閉危機。

3月17日開始，AMC關閉了全美630家電影院，超過2.5萬名員工休假。在收入斷流的額情況下，卻仍需需要支付高昂的員工工資和巨額房租，估算數據顯示，在沒有收入的情況下，AMC每個月仍需支出1.55億美元。與此同時，AMC又面臨巨大的債務壓力。據報導，AMC目前約有49億美元債務，如果他們不能從房東那裡獲得重大讓步，那麼申請破產保護可能在所難免。

AMC不僅是美國，甚至是世界最大的影院之一。其旗下擁有346家影院，共計5028塊銀幕。其中IMAX銀幕120塊，3D銀幕2170塊，是全球最大的IMAX和3D銀幕運營公司。除了美國以外，AMC在英國、法國和香港各有據點。曾為大陸首富的王健林，他曾經以26億美元、73%的估值溢價買下了前文所述的AMC影院。但如今，AMC的股價已經從最高峰時期的27.67美元，跌到了2美元，連原先的零頭都沒有！

而王健林的萬達本身也是流年不利，萬達電影股價最高峰時期為92.01美元/股，如今卻只有14美元左右，尤其是今年開年以來，萬達短短4個月市值蒸發超過60億美元。

美國郵政也走在了崩潰邊緣，他的救援請求還遭到了川普無情拒絕！美國郵政局表示，其業務近期下滑了三分之一。未來18個月內，預計淨運營虧損可能超過220億美元，並將在今年9月底耗盡現金。在已經獲得了100億美元的貸款支持，美國郵政上周再次請求聯邦政府提供750億美元援助。不過，這一請求被拒絕。川普對此給出的回應是，美國郵政應該漲價。

美國聯邦政府的獨立金融機構——美國聯邦儲蓄保險公司當地時間4月3日宣佈，西維吉尼亞州的「第一州立銀行」破產，旗下帳戶將被MVB銀行接管。「第一州立銀行」可提供全方位的存貸款服務，已有超過100年的歷史，它由此成為自新冠肺炎疫情暴發以來，全美範圍內首家倒閉的美國銀行。

地產商出身的川普也是受害者，由於新冠病毒大流行迫使其多處房產持續關閉，川普集團不得不辭退、或者讓在美國和加拿大的大約1500名員工暫時離職。上述涉及地區包括紐約、邁阿密、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華和檀香山的川普酒店，這些員工要麼被辭退，要麼被迫暫時離職。其中，川普國際酒店在華盛頓的酒店，裁掉了95%的員工。

胡潤調查顯示，過去兩個月，全球百強企業家的財富減少了12.6%，即2.6兆人民幣，蒸發了過去兩年半所創造的財富，相當於每人每天損失4億多人民幣。其中全球前十名企業家總共損失了1.4兆人民幣。

「奢侈品之王」LVMH的伯納德·阿諾特是最大輸家，近兩月財富縮水2000億，相當於每天損失30多億，目前身家落到5500億人民幣。

股神巴菲特老爺子，89年的世界觀被徹底顛覆，見證了人生前88年都沒見過的美股大場面，而其身家損失，也高達1200億人民幣。

「印度首富」穆克什·安巴尼相當於每天損失20多億人民幣；尤其是3月9日美股第一次熔斷那天，一天之內淨資產縮水58億美元（約合人民幣406億元）。

國際勞工組織警告說：「新冠病毒對就業的影響極大且無與倫比。」該組織評估，全球33億就業人口中，超過4/5受到工作場所完全或部分關閉的影響。這場疫情可能會有2500萬人失去工作，進而使得全球失業人數達到1.9億，要知道，2008年金融危機僅造成全球失業人口增加2200萬。

裁員、降薪已經實實在在地在我們身邊發生。中南財經政法大學大數據研究院調查顯示，，50.9%的在職員工在疫情停工期間的薪資福利遭遇了不同程度的下滑，其中，有12.4%的人薪資福利停發，3.1%的人薪資福利嚴重減少(70%以上)，5.6%的人薪資福利大幅減少(50%-70%之間)。

而在自身難安的情況下，各種矛盾與問題集中爆發。勞、資關係，將成為接下來許多人需要面臨的問題。但另一方面，自保之道，請保持好你的現金流，不要盲目投資、更不要盲目負債。另一方面，請珍惜你現在的工作，不要輕易跳槽，更不要隨意辭職創業。

(中時電子報)