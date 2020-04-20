圖為被害人立據支票。（警方提供／胡欣男台北傳真）

有詐欺前科的許姓男子，涉嫌假冒三總醫院骨科醫生、大立光股東或漢來飯店股東名義身分，以高報酬，投資金額每週領取0.013％利息，保本且穩賺不賠承諾，並炫富招待至高級飯店餐廳用餐的手法，吸金詐騙不特定人投資。

初步估算，被害金額約新台幣1億7000餘萬元。檢警接獲民眾舉發報案，刑事局日前拘提許，依詐欺罪等移送法辦。

警方呼籲，目前防疫期間假投資與詐騙犯罪手法很多，民眾切勿貪圖小利或聽信小道消息而冒然投資，凡投資報酬顯不合常理，聲稱可年獲高額紅利獎金等，極可能為詐騙手法。

(中時 )