男假冒醫師與知名企業股東 吸金1億7000多萬遭逮 15:342020/04/20 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許姓男子（中）以投資為名義吸金詐騙，遭刑事局逮捕。（警方提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖為被害人立據支票。（警方提供／胡欣男台北傳真） 有詐欺前科的許姓男子，涉嫌假冒三總醫院骨科醫生、大立光股東或漢來飯店股東名義身分，以高報酬，投資金額每週領取0.013％利息，保本且穩賺不賠承諾，並炫富招待至高級飯店餐廳用餐的手法，吸金詐騙不特定人投資。 初步估算，被害金額約新台幣1億7000餘萬元。檢警接獲民眾舉發報案，刑事局日前拘提許，依詐欺罪等移送法辦。 警方呼籲，目前防疫期間假投資與詐騙犯罪手法很多，民眾切勿貪圖小利或聽信小道消息而冒然投資，凡投資報酬顯不合常理，聲稱可年獲高額紅利獎金等，極可能為詐騙手法。 (中時 ) #投資 #手法 #詐騙 #股東 #報酬 也許您會感興趣 推薦閱讀 高評債＋科技醫療 降投組波動 04:102020/04/16 投資理財 博士生站提款機驚慌操作 熱心警上前關切順利阻詐 12:272020/04/16 社會 投資台灣 再增四企業172億 04:092020/04/17 財經要聞 拍板定案！沒戴口罩、發燒股東 禁入股東會會場 17:242020/04/17 財經 樹林分局員警即時攔阻詐騙 保住老婦人辛苦血汗錢 22:392020/04/17 生活 4／20起 禁入銀行、股東會 04:092020/04/18 金融．稅務 爭經營權？南港再砸3億買泰豐股票 04:092020/04/18 證券．權證 日金融投資服務業者 Folio＋行動支付 主攻年輕族群 04:092020/04/19 產業．科技 富達投信董事長陳思伊：新冠疫情過後 投資人應思考二件事 04:102020/04/20 產業特刊 聯博固定收益實力強 屢獲金獎 04:102020/04/20 產業特刊 社會熱門新聞 3確診海軍官兵逛桃園3地點曝光 今全面大消毒 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 惡騎士「撈很久」拿甩棍鬥狠 一秒遭對方壓制 - 社會 已婚23年夫妻床戰少 妻竟出錢讓老公嫖妓 - 社會 正妹留「神秘暗號」 男PO文求助…網神回「快XX」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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