海軍磐石軍艦爆發群聚感染，累計已達24人確診新冠肺炎，其中最先爆中的三例確診中，案398為一名軍人，4月13日開始有嗅味覺異常，4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，之後確診。然而，有網友問及，沒有嗅味覺，自己真的不知道嗎？該文章釣出一名前海軍回文，並寫下自己的親身經歷，該文也被許多網友大推！

一名自稱是前海軍的網友在PTT撰文指出，他真的覺得案398搞不好不自覺自己的味覺消失了。他提及，只要當過海軍的都知道，船上唯一存活的了的生物只有蟑螂跟老鼠，各個不僅臭又肥，更喜歡在艙底或牆壁的洞跑來跑去。他說有上過船的都知道，艙底的洞都是髒水跟髒油，若吃太胖的老鼠跑過去，常常就是留一層皮在洞上，被鋼板扒一層皮，然後又沾那些髒油，恢復後就又活蹦亂跳的，身上混著血跟油。

該名前海軍表示，有一次出航，其中一道菜是滷豬腳，當時他出艙間餓的要命，看到滷豬腳很特別，夾了一隻，當時可能太餓，覺得特別的好吃，又去夾了第二次，直到過了兩天後，從廚兵那邊得知，當天的滷豬腳裡頭有混一隻老鼠。

該名網友表示，船上的食物就那樣，沒味道也還是得吃，他猜測，說不定案398等人當時在海上，也不知道味覺消失時是一種症狀之一，只覺得船上怎麼煮的東西這麼沒味道而已。

網友看完文章後紛紛表示「這才是我要的八卦」、「陸軍也是啊，廚房半夜都一堆大蟑螂在爬」、「搞不好他當時還慶幸，暫時沒味覺了」、「真的是國軍日常」、「這才是現實啦」、「有掛有推」、「可見人的生存本能滿強的」、「真的是日常，辛苦了」、「當兵吃伙房菜真的會吃到覺得味覺失靈是正常的」、「海軍真實文給推」。

(中時電子報)