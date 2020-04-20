畢業後就在竹科擔任工程師的蘇順成，雖然年薪近百萬，但每天按部就班得寫程式改程式，一成不變的生活，讓他失去對工作的熱情。人人心中的「Dream Job」，對他卻是了無新意、沒有挑戰性，讓蘇順成興起了轉職的念頭，加入房仲業走出另一條康莊大道，不僅薪資翻倍，更換來自由的工作時間與有趣的工作環境！讓蘇順成開心的高喊：「誰說人生一定要取捨，我就是要一把抓！」

原本擔心房仲工作不穩定的家人，現在都成為蘇順成的啦啦隊！圖為2019年永慶房產集團尾牙，蘇順成(中)因業績優異受到表揚，母親(右3)與小孩都到場祝賀！

彈性工作8小時 上班有彈性 生活更輕鬆

蘇順成分享，科技業早已不是當初的新貴，雖然起薪較一般人高，但工時長、很操，家庭、生活、健康樣樣難以兼顧，再加上市場變化快速，產品週期短，很多人都經歷過減薪、無薪假、甚至是被裁員的經驗，同事的流動率也很高。再加上每天的工作就是面對電腦，既無聊又封閉，認真比較起來，業務工作風險或許比工程師還低，且工作內容更活潑有趣，因此讓蘇順成決心轉職，挑戰業務工作！

「換工作時說不擔心真的是騙人的，畢竟我有家庭、有小孩，還是有很多現實層面的壓力需要考量！」蘇順成不諱言的表示，「我畢業後第一份工作是保險業務，那時以為業務都是高薪的工作，沒想到工時長就算了，薪水也普通，因此我才轉回本科的科技業。這次轉職時，我對業務工作細細研究與比較，認為房仲工作最有可能挑戰高薪、再加上發現永慶擁有彈性工時、科技工具等各項福利，覺得或許有成功的機會，便決定試一試，如果真的做不來、薪水不如預期的好，再回到工程師本業就好！」

沒想到這個「試一試」，讓蘇順成試出一片天！蘇順成表示：「永慶真的跟刻板印象的房仲工作不太一樣。永慶有『彈性工作8小時』制度，更搭配『永慶大聯盟』，讓我可以把時間用在正確的地方、高效工作，上班8小時就下班！」

蘇順成進一步分享：「『彈性工作8小時』制度，對我這種有小孩的雙薪家庭來說，真的是非常方便！我和老婆兩人互相協調接送小孩的時間，我再選擇要早上班或早下班，這樣我們都不會為了接小孩而趕著上班或下班，生活比較輕鬆！」

原以為房仲工時高，但永慶房屋有「彈性工作8小時」及高薪獎制度，蘇順成每天都有與家人甜蜜相處的時間；每年都會帶家人出國玩。圖為蘇順成與小孩在珠海「長榮海洋公園」的合照。

開拓更寬廣的人際圈 前老闆也是我客戶

當初轉換跑道時，家人很擔心業務工作不穩定，但永慶有高薪獎制度，且強調團隊合作，服務客戶有全店夥伴的協助，做業績真的不難，收入不用煩惱！再加上永慶房屋經紀人每人每年還有最高250萬的『幸福成家基金』、海外旅遊獎勵、甚至每天完成『永慶大聯盟』平台所指派的任務，還能獲得『永者幣』可以到『永者商城』中購買想要的商品，就像是額外的獎金！蘇順成轉職第一年就年薪百萬，而現在的薪水更是翻倍，生活品質更好！

房仲工作每天都能和形形色色的人接觸，也讓蘇順成感受到「有趣」的上班生活！他說：「工程師就是每天面對電腦，但現在我每天都可以遇到不同的人，甚至可以碰到以前碰不到的人，眼界更寬了，生活也真的是有趣多了！」

蘇順成分享：「我經手的第一間房子，那時為了孰悉周圍的環境，沿著附近的商圈街道走，突然有輛車在我旁邊停了下來，車主是來附近拜訪友人，覺得周遭環境很不錯，剛好小孩都北上念書定居，希望在附近買間房子讓兩個小孩住。於是我就立刻帶這位車主去看房，細聊後發現他居然是我前公司的總經理，因為沒見過總經理本人，一時之間居然沒認出來！」也因這一層緣分，蘇順成順利的成交了人生的第一間房！

蘇順成表示，現在的工作有趣、充實，因此連回家陪小孩都更有精力，家庭時光的變更好了！

轉職轉出更美好的家庭時光

人生不要委屈求全，跨出舒適圈，會找到更寬廣的道路！蘇順成轉職後，不僅薪水是以前的2倍，上班也更為有動力！看到蘇順成的改變，前同事、朋友們都相當驚訝，原來踏出舒適圈、做出改變，可以獲得這樣豐碩的果實！

更讓蘇順成開心的，則是親子時光變得更有品質！很蘇順成分享：「以前回家會覺得今天過得很虛無，連面對小孩都沒有什麼活力。但現在每天都過得很充實，能精力充沛的陪小孩，我相信在他們心中，我變成一個更開朗、更強大的爸爸！

(中時電子報)