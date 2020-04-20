全球新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，為了讓新聞業者能夠撐下去，Google 母公司 Alphabet 宣布未來 5 個月內免除收新聞出版商使用期廣告服務的廣告佣金後，再度宣布針對符合條件的地方媒體業提供緊急援助，包含線上媒體、電台、電視台、報社等媒體都可以申請。

Google 新聞副總裁 Richard Gingras 指出「地方新聞是讓民眾與社區保持連結的關鍵資源。在當前情況下，地方新聞扮演更加重要的角色，包括報導地方封城規定、居家隔離命令、學校與公園關閉情形，以及 COVID-19 如何影響民眾的日常生活。」

但由於新冠肺炎(COVID-19)疫情導致經濟陷入低迷，新聞業被迫裁員、強制休假和縮減支出，難以扮演前述角色，因與 Google 新聞倡議計畫(Google News Initiative)成立新聞業緊急援助基金，為全球成千上萬的中小型地方新聞發布商提供緊急援助。這筆基金開放給在這次危機期間，為在地社群製作原創報導的新聞機構申請，資助金額從數千美元 (適用於小型的地方性新聞機構) 到數萬美元 (適用於較大型的新聞機構) 不等，依地區而有所不同。

即日起，各地新聞發布商都可填寫一份申請表單申請援助基金。申請截止期限為太平洋時間 2020 年 4 月 29 日晚上 11 點 59 分(台灣時間 4 月 30 日下午 3 點)。申請時間後過後，Google 將會公布獲得援助基金的新聞發布商及相關支出用途。

此外，Google 也明瞭到第一線記者在報導 COVID-19 疫情時可能會受到衝擊。因此，Google.org 共捐出 100 萬美元給國際新聞工作者中心和哥倫比亞大學新聞學院的達特新聞與創傷中心；前者擬為全球記者提供即時資源，後者則致力協助在這場危機中暴露於創傷事件壓力下的新聞記者。

Google 是繼 Facebook 之後，另一個針對新聞機構提出援助的科技廠商。Facebook 宣佈將會提出 1 億美金的計畫來協助媒體，其中 1500 萬美元會捐贈給地方媒體，其餘則是以提供廣告額度的方式提供；Google 並沒有明言為全球新聞業提供緊急援助基金提供的總金額為多少。

(中時電子報)