搶攻母親節孝親商機，金色三麥全台13家餐廳自5/1日起早鳥上菜，並有外帶組合提供選選，另旗下「petit doux微兜」亦推出花漾媽咪雙人及四人套餐，以及標榜療癒心軟系的鹹味瓦帕鬆餅。除此，BAC亦推出「花之女神 伯爵瑪奇朵蛋糕」限定新品，以綿密、甜蜜的創意巧克力美味，為媽媽們獻上甜蜜的祝福。

金色三麥餐廳自5/1日至5/10日止，限時推出母親節感恩套餐，套餐內集結店內多樣人氣餐點，包含必點的金色三麥經典大拼盤、海鮮控最愛的西班牙海鮮燉飯和異國風情泰皇御用冬蔭功鍋，豐盛的餐點售價3,380元。針對想在家享受溫馨聚會的媽咪們，金色三麥也特別推出1999元與2200元的兩款超值母親節外帶組合，號稱大餐和甜點同時出招，讓媽咪甜笑粉色心花朵朵開。

petit doux微兜自5/1起日供應花漾媽咪四人套餐，套餐內多達7道餐點，從冷天必補的細火慢燉森呼吸香草雞湯、清爽低負擔的沙拉、創意手桿披薩、71號西班牙海鮮燉飯、經典開胃菜、義大利麵全品項擇一，最後並有微兜招牌瓦帕鬆餅，訂價2,099元。為感恩媽媽petit doux微兜更加碼推出多項甜蜜優惠，自即日起到4/30日止，凡外帶天空之糖瓦帕鬆餅即享半價優惠、自5/1起，凡來店點雙人或四人份套餐，每桌即贈petit doux微兜特製粉色口罩收納夾，全台限量一萬個。

BAC於母親節限定推出的「花之女神 伯爵瑪奇朵蛋糕」，外觀優雅貴氣，內餡則是焦糖瑪奇朵咖啡，蛋糕上綻放的花朵象徵女神的后冠，蛋糕本體部分選用鬆軟且綿密的湯種巧克力戚風蛋糕，象徵母親堅毅的溫柔。「花之女神 伯爵瑪奇朵」6吋售價990元。

(工商 )