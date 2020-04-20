臺灣指數公司宣布，自4月20日起編製「臺灣上市上櫃電動車指數」，簡稱「臺灣電動車指數」收盤指數，每日收盤後發布於該公司網站，為國內首檔以電動車產業編製的主題型指數，權重前三大成分股為台達電（2308）、研華（2395）及光寶科（2301）。

臺灣指數公司表示，「臺灣電動車指數」成分股母體涵蓋台灣上市、上櫃股票，並借重經濟部推動成立具國際公信力與專業能力之財團法人車輛研究測試中心（ARTC），協助自臺灣上市櫃公司中以電動汽、機車及其供應鏈為範圍，篩選出電動車概念股名單作為指數採樣範圍。

再挑選符合臺灣指數公司自由流通週轉率，以及財務指標者為指數成分股，檔數不固定，設計「分群等權重加權方法」計算指數；將成分股依市值規模分群，採同一群組股票等權重設計理念，為能彰顯各成分股在整體電動車產業代表性，兼顧指數具可投資性及指數成分具分散性，未來期可發展為指數金融商品。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察「臺灣電動車指數」指數總報酬為141.81％，年平均報酬為12.51％，優於同期間大盤表現。

「臺灣電動車指數」指數成分股依規則每年6月及12月定期調整一次，最近一期指數權重前十大成分股為台達電、研華、光寶科、正新、致茂、新普、佳世達、和大、東陽、亞光等。

根據國際能源總署（IEA）報告預估2030年全球電動車銷量將達2,200萬輛，屆時全球電動車數量預估將達1.3億輛，為電動車產業創造生產與維修的大額需求，極具未來性；加上臺灣擁有極具競爭力的資通訊科技(ICT)及車輛、零組件產業等，有利電動車產業及相關產業供應鏈未來發展。

臺灣指數公司強調，「臺灣電動車指數」可作為追蹤標的指數，發行ETF、ETN、指數權證或基金等指數金融商品，提供投資人參與臺灣電動車產業投資的簡便管道。

(工商 )