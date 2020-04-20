新冠疫情雖對全球經濟造成衝擊，但市場寄望抗疫相關藥物有望讓疫情獲得控制，加上美國宣佈將視疫情好轉程度，採三階段重啟經濟活動，樂觀投資情緒引領資金超前佈署，根據最新EPFR，美股基金已連三周穩居全球股票吸金王寶座，上周再獲65.47億美元的淨流入；新興歐非中東基金同樣也連續兩周有小幅的資金流入，反觀其他新興市場的資金動能則相對疲弱，所幸流出金額皆明顯收斂。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，新冠疫情對全球經濟的衝擊，近期已陸續反應於新公佈的經濟數據上，市場大幅下修上半年經濟展望，但著眼於全球央行大力為市場挹注流動性，搭配各國快速且大規模的財政刺激方案，加上中國、韓國和台灣等地疫情皆已見受到控制，市場預期第三季經濟有機會大幅回升，樂觀情緒引領部份資金開始為疫情過後佈局，觀察上周資金流向，又以美股基金資金動能最為強勁。

林雅慧表示，全球企業近期陸續揭露今年第一季財報，各國封城政策雖對實體消費和企業獲利帶來衝擊，卻已多為市場所預期，惟實際結果的揭曉仍將帶來短線影響，林雅慧強調，儘管美歐股市大盤指數與評價已有一定程度修正，現階段資產價格是否「合理」，取決於未來陸續公佈的企業獲利而定。

也因此，林雅慧建議，投資人不妨趁著這一波反彈後汰弱留強，逐步留意今年以來表現逆勢抗跌和具跌幅反彈空間的資產。像是具長線成長題材的科技類股和陸股，今年來的表現就相對有韌性。疫情雖讓中國經濟按下「暫停鍵」，但以目前中國股市本益比約11倍，股價淨值比也位於低檔區間，估值面仍顯示具中長期投資價值。

(時報資訊)