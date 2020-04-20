彰化縣議會民進黨團今年取消新舊任三長交接典禮活動，將節省下的18萬元經費用來採購水果禮盒與蘭花盆栽，感謝基層防疫英雄們的付出與辛勞。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會民進黨團新任三長為：總召李成濟(中)、副召莊陞漢（右）及幹事長江熊一楓（左）；今年因新冠肺炎疫情嚴峻，3人與黨團討論後決定取消交接，改買禮盒盆花慰勞基層防疫英雄，也藉此刺激內需消費。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會民進黨團新任總召李成濟(左二)、副召莊陞漢（右）及幹事長江熊一楓（左），一同送上花束給彰化縣警長方仰寧，感謝警界防疫辛勞。（謝瓊雲攝）

防疫優先，節省活動交際費改買蘭花、水果感謝基層醫護、藥局與警員辛勞。彰化縣議會民進黨團新3長就任，新任總召李成濟20日偕同黨團同仁將禮物一一親送自彰化縣衛生局、警察局，感謝大家3個月來為了防疫不眠不休的付出與辛勞。

彰化縣議會第19屆第7、8次臨時會將於21日起開會，趕在開會前一天，民進團新總召李成濟、副召莊陞漢與幹事長江熊一楓，與卸任的總召尤瑞春、副召黃盛祿、幹事長賴澤民偕同黨團議員同仁共10多人，將36盆蘭花盆栽與200盒水果分送給衛生局與其下27處衛生所、彰基、秀傳、彰化醫院，診所協會代表及醫師、藥師、藥劑生等公會代表。

李成濟表示，以往新、舊任三長交接，多會在議會舉辦交接典禮，邀縣府首長與一級局處長觀禮，會後在會館內餐宴交流凝聚情誼，但今年疫情嚴峻，在黨團同意決定省下18萬元開銷，改用來慰問第一線防疫人員，謝謝這些防疫英雄，守護縣民健康，也藉此拋磚引玉促進水果農產品與蘭花花卉的內需消費。

衛生局長葉彥伯指出，很感謝議員們相挺，所有的盆花將會透過局端的物流配送到各衛生所向同仁們加油打氣。藥師公會理事長蕭輔元更說，口罩實名制上路，讓社區藥局忙到人仰馬翻，中央提出退場機制後，全縣400多家社區藥局僅7人申請退場，分別是70歲以上、生病或懷孕女藥師，比例與人數都是全國最低。

(中時 )