磐石艦爆發新冠肺炎感染，目前已有24例確診，針對疫情，國防部說法就像「擠牙膏」般，遭質疑前後不一。今（20）日國防部更坦承，磐石軍艦上有70人曾經向醫官求診約71次，其中5人出現發燒症狀。對此，網友看出另一項重點，「醫官很強啊」，建議立委質詢可朝3方向。

國防部軍政副部長張哲平接受質詢時表示，磐石軍艦上的337位官兵中，就有70人曾經向艦上醫官求診約71次，其中還有5人出現發燒症狀，強調自己是第一次看到這資料，而5位官兵已恢復健康。

發燒5人也進行抗體檢測，抽血檢驗結果，其中3人存有抗體，代表曾感染過。

其中，70人看診71次，網友holyhelm看出另一個重點，「代表醫官很強啊，98%的患者都不用回診」，377人裡面有70個人看診，若有跑過船就會知道，遠航中小感冒隨便都可以群聚到這個數字。

該網友認為重點是，敦睦艦隊是否有新冠病毒的檢驗工具，感染輕症跟小感冒87%像，沒有檢驗工具，醫官如何判斷何時需要隔離，甚至提出返港需求？只能用猜的！

該網友也建議立委質詢時可以朝3個面向：1. 敦睦艦隊有沒有配備檢驗工具。2.如果沒有，是疏漏，還是壓根沒想到此種風險。3.沒有配備檢驗工具的艦艇 = 毫無檢疫能力 = 不該出遠航任務。而這中間決策人是誰，「才是立委應該要抓出來電的地方」。

(中時電子報)