敦睦艦隊官兵染疫事件擴大，台南市20日再傳3名高雄市的確診官兵，曾於17日到台南市活動。其中，有1名官兵曾在東區崇學路某教室上課，導致89名同教室的學員，被要求居家隔離14天。

市府衛生局表示，根據疫情調查，3名高雄市的確診個案，曾於4月17日分別到訪台南市多處地點。其中，第1案在下午5點至6點，曾在東區崇學路某教室上課。雖然當事人與現場的89位學員均有戴上口罩（包含67名台南人），該局已全數列為居家隔離者。

第2案在17日下午4點到6點30分曾到奇美博物館外圍拍照；下午8點30分至10點曾到民族路三段的鬍鬚忠牛肉湯用餐；當晚入住創意設計民宿。

至於第3案的活動地點，包含北門及學甲區周邊，中午12點48分停留過南鯤鯓代天府約40分鐘；下午1點30分抵達保安宮短暫停留10分鐘；下午1點50分在錢來也商店待了15分鐘；下午2點前往萊爾富鹽福店5分鐘內購物；下午2點30分到水晶教堂；下午2點50分到鹽田；下午3點50分到學甲國中附近品嘗蔥抓餅後離去。

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(中時 )