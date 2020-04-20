國衛院研發的新型紅外線測溫儀，可以同時偵測多人體溫。〔國衛院提供／謝明俊苗栗傳真〕

國衛院研發的新型紅外線測溫儀，可分辨非體溫之物體。〔國衛院提供／謝明俊苗栗傳真〕

拿著熱咖啡怕被誤以為體溫過高？擔心紅外線熱像儀要價數十萬無法負擔？量完體溫還要拿紙筆填個人資料太麻煩？為了解決上面這些困擾，國家衛生研究院研發出新一代紅外線熱像儀系統（非接觸式測量體溫的儀器），作為防疫部署的新利器。

因應目前新型冠狀病毒防疫措施，國衛院生醫工程與奈米醫學研究所廖倫德助研究員與陳聖夫博士研究團隊，成功開發出新一代紅外線熱像儀系統，具備「AI智慧人臉邊緣即時偵測」、「多人同步動態量測」、「體溫警示即時通知」及「證件感應」等四大功能，除了適用於大量人群出入的場所之外，亦能導入企業及大型機構協助防疫工作。

廖倫德博士表示，目前耳溫槍與額溫槍，都需近距離個別量測體溫並手寫記錄，新一代紅外線熱像儀具備多重感測鏡頭（包含微小化高解析RGB鏡頭、高解析熱感應鏡頭），距離1至3公尺即可進行熱體溫感應量測，且移動行進間可讓三至六人同步偵測，不須站定位就能測量體溫，同時搭配智慧人臉邊緣偵測演算法，系統會先快速偵測到人臉邊緣後才會進行體溫量測。

另外，團隊所設計的AI演算法亦可排除人臉以外的非體溫之物品干擾（例如：咖啡、食物、冷飲），大幅降低系統誤判的機率。經超過200位匿名人次於開方式空間在不同時間點的實際驗證後，新一代紅外線熱像儀系統與額溫槍平均每次測量的誤差不大，實測過程中帶有口罩、帽子、眼鏡等均可快速量測出正確體溫，實測效果相當可靠。

此外，當體溫超過設定標準時，系統除發出警示聲響與自動拍照建檔外，亦會即時透過手機與電腦通知防疫人員，既能有效節省人力與時間，亦有助相關單位回溯所需資訊。

廖倫德博士進一步說明，因應目前的防疫措施，系統亦具備整合員工證件感應功能，員工只需先感應證件再進行非接觸式的體溫量測，系統便會幫員工自動建檔，也不需額外使用人工紙筆紀錄，未來也可結合人臉辨識打卡系統進行打卡及量測體溫，有助企業與各式機構落實每日防疫工作。

(中時 )