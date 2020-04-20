原油價格周一在亞洲早盤大幅下挫，紐約原油期貨一度大跌20%，摜破15美元關卡，創下20年新低。一名分析師表示，疫情導致原油需求持續下滑，這對美國來說非常嚴重。

CNBC報導，澳盛銀行分析師Daniel Hynes表示，紐約原油期貨重挫的其中一個原因，是5月份的期貨合約將在周二到期，紐約西德州中級原油6月交割價下跌5.47%。

有分析指出，原油期貨5月合約將在4月21日迎來最後的交割日，為了避免被強制平倉，部分交易者會提前平掉5月份的合約，重新建倉6月合約，才會造成5月份合約出現許多賣盤，價格大跌。

而Daniel Hynes也對美國的局勢提出警告，表示由於原油需求大幅下滑，相對內陸的國家在原油儲存方面將承受巨大壓力，對於未來一個月內減產他沒有抱持期待，在此之前油價恐將持續承壓。

報導指出，新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，並降低對能源的需求。儘管OPEC及其產油盟國達成協議，日產量將減少970萬桶，但國際能源署（IEA）警告，減產仍難以抵消石油需求驟降。

(中時電子報)