蘋果旗下遊戲訂閱服務 Apple Arcade 又有新作登場！兩款新遊戲《A Fold Apart》以及《Beyond Blue》都述說著獨特的訊息和故事，讓世界各地的人們都能感受其魅力。

《A Fold Apart》

由 Lightning Rod Games 製作的《A Fold Apart》是款獲得獎項肯定的摺紙解謎遊戲，玩家在遊戲故事中讓相隔遙遠的兩個人能團聚在一起。這款遊戲呈現出當和所愛之人分隔兩地時所面臨的挑戰和複雜感受。雖然遊戲的開發作業早在 2015 年就開始了，但這款遊戲的設定對照現今局勢再契合不過了。當世界各地諸多人們都在實施社交距離的時候，所有人都在體驗各種遠距關係。

《A Fold Apart》遊戲對與親人分隔兩地溝通交流產生的挑戰和奇蹟，致上一份美麗的謝意。遊戲中的 50 幅手工摺紙拼圖，有著精美的 3D 繪圖以及「自製」紙質藝術的觸感，講述一段栩栩如生的異地戀情。選擇一對最能代表你的情侶，隨著他們因分離兩地錯綜複雜的溝通和誤解，以及如雲霄飛車般的情感起伏，展開他們兩頭的故事。透過在他們的手工世界中翻轉、摺疊和展開紙製拼圖，協助這對情侶克服戀愛中的情感障礙，相信你會愛不釋手。遊戲為單人遊戲、適合 4 歲以上的族群。

Apple Arcade遊戲：《A Fold Apart》上架。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

《Beyond Blue》

《Beyond Blue》這款遊戲，是由總部設在亞利桑那州的 E-Line Studios、以《Blue Planet II)》聞名遐邇的 BBC、OceanX Media，以及一些世界頂尖海洋生物學家共同攜手開發推出。在世界地球日即將到來之際，應景在 Apple Arcade 上推出的《Beyond Blue》，遊戲體驗能反映出在我們星球跳動不停的藍色心臟中，令人敬畏的奇蹟和無限的神祕感。

《Beyond Blue》帶領玩家前往不久的未來，在那裡，你將有機會透過深海探險家暨科學家 Mirai 的眼睛所見，探索海洋奧祕。你和新成立的研究團隊將利用突破性的技術，以全新的方式觀察、聆聽，以及與海洋互動。這款遊戲有著令人回味的敘事，對未知世界的探索，以及在船員征程中挑戰玩家做出高風險決定的冒險故事。遊戲為單人遊戲、適合 4 歲以上的族群。

Apple Arcade遊戲：《Beyond Blue》上架。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

Apple Arcade 是蘋果旗下的遊戲訂閱服務，可支援 Mac、Apple TV、iPhone、iPad 以及 iPad touch 等平台，可面試玩一個月，之後每一個月的訂閱費用是 NT$ 170。所有加入 Apple Arcade 的遊戲都不會單獨發行，換句話說必須要透過訂閱 Apple Arcade 才能體驗。遊戲進度將會跨設備之間同步，目前 Apple Arcade 上的遊戲已經超過百款，體驗過程不會有任何廣告干擾，也支援家人共享(一人訂閱，可至多與額外五位家人共享)。

(中時電子報)