海軍敦睦艦隊完成為期26天的航行後，本月9日返抵國門，考量新冠肺炎疫情，船上官兵皆須隔離6天，不料卻成為台灣防疫破口，軍艦官員確診發生，震驚各界！對此，國民黨立委林奕華今在立院質詢國防部副部長張哲平，為何國軍不用再隔離14天，張哲平表示，他們是依據農委會漁業署的規範。

對於林奕華的質詢，張哲平表示，他們依循的規範是農委會漁業署的規範，國防部的船艦只要回來，跟商船的規範是一致的。張哲平指出，只要船離開所停住的點，在海上航行30天，也就是兩個基數了，這中間沒有再跟其他船隻接觸，船上人員都有做健康紀錄，那麼到了港口之後，只要出示健康紀錄，若符合規範，就大致沒有問題。

此時，林奕華指出，這會有很大的問題，因為軍艦的群聚感染跟一般漁船是完全不一樣的，為什麼是遵照農委會規定，而不是照政府規定，這會讓人民認為軍方處理有所輕忽，希望軍能再有所改進。

(中時電子報)