關茄萣崎漏地區民眾搭乘大眾運輸權益的小黃公車，將在5月4日首發，小黃公車將載運崎漏民眾往返成功橋，以便搭乘大台南公車的1路公車。民進黨立委邱志偉20日表示，崎漏地區民眾搭乘小黃公車免費，將會爭取公路總局補助85％的經費，以彌補該地區大眾運輸不足的運能。

崎漏是高雄市茄萣區內的一個聚落，位於興達港北側，茄萣市區的南側。居民對外聯絡的大眾運輸主要仰賴台南市的1路公車，不過，部分班次終點站為南吉定里的成功橋，最南邊的崎漏里要有延駛班次的公車才會到達。

地方民眾反映，要求公車將終點站延伸到崎漏里。經客運公司評估後，終點站設在崎漏里效益有限，因此最終仍未成案。邱志偉多次邀集交通部、高雄市交通局，及台南市交通局等相關單位研議，高雄市交通局決議以小黃公車的「需求反應式運輸服務（DRTS）」行駛崎漏地區，以利當地民眾銜接公車。

考慮當地的路況與民眾搭車情形，高雄市交通局運輸監理科在崎漏里舉辦說明會時表示，小黃公車採7人坐的車型，配合1路公車，從成功橋出發沿途經過北崎漏、崎漏社區發展協會等站，終點站為崎漏里的健康公園；要前往搭公車的民眾可以搭乘回頭車前往成功橋。

交通局也指出，5月4日小黃公車開車後，全案還是會滾動式檢討，試辦期間3個月，後續車輛班次將依乘車人數機動調整。

邱志偉表示，小黃公車能彌補部分公車班次沒有到崎漏的運能，崎漏民眾搭乘小黃公車免費，相關經費茄萣區公所將補助15％，他將會爭取公路總局補助85％，減輕地方的負擔，讓崎漏民眾享有與茄萣區民相同的公共運輸權益。

高市府交通局說，從2014年至今，高市府已經爭取50條路線，未來會持續對偏鄉做交通服務。

(旺報 )