桃園市1名25歲施姓男子，19日傍晚在龍潭區中豐路、龍源路口進行電纜電線維修工程，不慎摔落地面鮮血直流，民眾驚見趕緊報警，龍潭警方趕赴現場並通報消防隊協助送醫，經診治後男子傷勢無大礙，目前仍住院治療中。

警方表示，施姓男子是電纜電線維修工程行的員工，因適逢假日，所以帶著妻子及女兒共同前往工作，在路旁電桿架好鋁梯後，攀爬距離地面約10公尺高的電桿上施工，未料在維修電纜線時不慎滑落，頭部直接撞擊路面鮮血直流。

高平派出所警員林維紘一到現場，先是對傷者做初步止血救護，妻小在旁驚慌哭泣，員警也不斷安撫照料驚魂未定的妻子及哭泣的小孩。

男子摔落後倒臥道路上，因發生地點在車水馬龍的台三線，警員卓光煜在旁交通管制疏導，以防止二次事故傷害，同時立即通報救護車到場協助救護送醫，警方事後載著家屬隨同救護車護送男子至醫院。

該名男子經緊急送醫診療後，醫生表示除了腿部骨折較嚴重外，身體其他傷勢尚無大礙，但仍需住院治療，但因傷者有失血過多情形，若沒在第一時間做初步搶救止血動作及立即送醫救治，恐造成生命危險。

家屬事後非常感謝警方現場即時處置救援及積極熱心照料，不然一個人帶著小孩，先生又倒在車多的馬路上，無法應對現場突發狀況，若不是警方協助，後果恐不堪設想，頻頻的向警方鞠躬致謝。

(中時 )