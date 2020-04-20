國民黨智庫將在2、3樓清出1.5個樓層空間，供革實院及政策會政研部進駐。（黃福其攝）

國民黨智庫目前遭黨產會及法務部台北行政執行署查封，封條還貼在大門處。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣本月9日宣布啟動「國民黨空間重設計」計劃，指示3個月內擬定可的實施方案。黨中央快馬加鞭，今早擬定局部搬遷的方案，將把中央黨部2、5樓清空還給中投，再把革實院、政策會政研部遷到智庫，各單位5月底前完成空間調整及進駐。高層說，完成搬遷後，中央黨部兩層樓退租給中投，約可拿回1年半、1200萬元左右的預繳租金，將作為協助地方黨部租辦公室或其他黨務用途。

國民黨自民國95年從中山南路張榮發基金會現址，搬到目前的八德大樓，向中投租地下1樓到地上5樓共6層樓，1年租金近4650萬元，4年前因應黨產會成立而預繳租金到明年底。

因租金不菲，但6層樓還有不少閒置空間，江啟臣在黨主席補選期間就提出考慮搬遷，當選後也在本月9日的中常會，宣布將正式啟動「國民黨空間重設計」計畫，3個月內擬定可行的實施方案，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。

黨祕書長李乾龍、行管會主委邱大展等人已迅即擬定方案，在新黨部難覓下，決定調整現有空間，除了清空2、5樓交還中投，同時要求擁有7個樓層的智庫「國政策研究基金會」挪出1.5個樓層，供革實院（含院本部、人才培育處、綜合規劃處及青年團總團）、政策會政研部搬過去。

知情人士說，先前黨中央請智庫清出閒置空間，供中央黨部其他部門進駐，智庫原回覆閒置空間僅34坪，一度引起黨務幹部不快，認為「沒誠意」；後經溝通，智庫終同意在2、3樓清出1.5個樓層，共近2000坪空間，協助中央黨部調整空間。

據指出，行管會提報的空間重設計，依「縮小空間、撙節經費、有效使用、擴大服務」等4原則規劃，今早在中央工作會報通過，且敲定5月底前完成空間調整。

其中要清空退租的2樓現有文傳會、組發會兩大部門，文傳會將搬到4樓與黨史館同在，4樓的行管會人事室搬到地下1樓；組發會則搬到1樓政策會政研部及地下1樓。另一層清空退租的5樓，現有的行管會本部及財務室搬到地下1樓；政策會大陸事務部則搬到3樓，與黨主席、祕書長、執政會執行長及副祕書長、主席特別顧問等同樓辦公，為此，祕書長辦公室將縮減並撤掉機要室。

而地下1樓現有部門，除了革實院院本部及2處1團搬到智庫，黃復興黨部及台北市黨部維持不變。

高層說，當初與中央簽租約，寫明只要前提1個月通知，即可退租、拿回租金；此外雖然目前智庫大樓遭黨產會及法務部行政執行署查封，但調整空間並未涉及移轉產權，使用上不成問題。儘管目前中央黨部、智庫的空間都在使用中，調整作業有難度及複雜性，但只要政府相關部門不刁難，中央黨部局部搬遷節省租金的方案，應可在5月底前完成。

(中時 )