新冠肺炎疫情全球大流行，政府宣導民眾保持社交距離，民眾減少外出頻率，但生活理財需求並未減少；元大銀行數位金融客群分析團隊觀察發現，客戶接觸數位科技意願提升，元大銀行今年首季個人網銀及行動銀行申請年增超過8成，線上帳務交易筆數亦較去年同期成長45％。

為陪伴客戶渡過抗疫期間，元大銀行表示，自即日起至109年6月30日舉辦「芬特克 全民運動會」活動，讓民眾體驗銀行數位金融便利服務，除提供最高7次免費跨行轉帳優惠，只要輕鬆完成3項指定交易任務(登入行動銀行、跨行轉帳、 外幣換匯或基金申購交易)，還有機會月月抽中PS4 Pro；另外，活動期間每週一透過個人網銀或行動銀行進行「外幣換匯」交易，即可享美金或日圓「一期一匯」限定加減碼優惠匯率，最高可減碼3分。

元大銀行表示，近來原本對網路不熟悉使用或沒安全感的銀行客戶，開始接觸、瀏覽銀行網站，並摸索操作下單及交易的方式，銀行的數位金融客群分析團隊觀察到，今年個人網銀及行動銀行第1季客戶申請量暴增，較去年同期增加了82％，而行動銀行APP下載次數也較去年同期新增了91％，兩者的新增申請客戶數皆為元大銀行的歷史新高，顯見疫情對客戶消費及生活型態的改變。

疫情也讓原本就習慣透過數位通路下單及交易的客戶，加強使用網路的頻率，及透過數位通路體驗交易產品的多樣性。

以元大銀行第1季個人網銀及行動銀行帳務交易筆數為例，較去年同期上升45％；持續熱銷中的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，3月整體募集期間銀行申購筆數，其中數位通路下單量就有近一半的貢獻度；另外，第1季透過線上申請信用貸款的筆數，相較去年同期亦增加約155％，約佔信貸整體撥貸金額3成。

(中時 )