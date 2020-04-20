陸去年逾20家城農商行 加碼房地產業貸款 16:022020/04/20 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，大陸超過20家上市城商行、農商行去年財報顯示，去年，仍有不少銀行加碼房地產業貸款，據不完全統計，已披露財報的城、農商行中，僅有4家房地產業的貸款金額有所減少；17家銀行房地產業貸款金額較上年增加，其中已披露房地產業不良貸款率的銀行中有5家不良率上升。分析人士指出，大陸銀行要加強房地產行業的分析和研究，密切關注政策動向，適度調整房地產業的信貸政策，降低行業集中度標準。 (旺報 ) #房地產業 #產業 #貸款 #銀行 #房地產 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝刺新冠疫苗 生技近月績效可期 04:102020/04/16 投資理財 法人鏈結產學合作 大葉大學相挺 04:102020/04/16 投資理財 藝文界憂銀行消極 盼政府協調 04:102020/04/16 藝文副刊 勞工紓困貸款不限勞保！ 勞長：有需要就能借 11:502020/04/16 生活 勞工紓困貸款最高10萬 第一年免息 18:032020/04/16 財經 人行：將祭定向降準、再貸款 04:092020/04/17 全球財經 微型創業鳳凰貸款 滿20歲失業者可申請 04:092020/04/17 金融．稅務 紓困、振興經濟方案 工商團體：政府要挺銀行，銀行才會挺企業 19:422020/04/17 財經 民營銀變相抽銀根 公股變難民營 04:102020/04/20 金融．稅務 民營銀變相抽銀根 公股行庫如難民營 04:102020/04/20 生活新聞 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 山東艦壯志 南海作戰沒在怕 - 焦點新聞 - 旺報 蔡英文政府新任期在即 傳國安會、陸委會將有人事變動 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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