《證券時報》報導，大陸超過20家上市城商行、農商行去年財報顯示，去年，仍有不少銀行加碼房地產業貸款，據不完全統計，已披露財報的城、農商行中，僅有4家房地產業的貸款金額有所減少；17家銀行房地產業貸款金額較上年增加，其中已披露房地產業不良貸款率的銀行中有5家不良率上升。分析人士指出，大陸銀行要加強房地產行業的分析和研究，密切關注政策動向，適度調整房地產業的信貸政策，降低行業集中度標準。

(旺報 )