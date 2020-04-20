台中市政府警察局第四分局黎明派出所日前下午13時許連續接獲多起報案，稱中彰快速道路上有男子行走在路肩非常危險。警員葉耀澤獲報後立即前往快速道路雙向搜尋，終於在北向7.3K處發現一名醉酒的泰籍男子，趕緊將巡邏車緊靠路肩保護男子安全，並載回派出所安置，協助聯繫該泰籍男子的姊姊將其帶回住處休息。

當時擔服備勤的警員葉耀澤，見這名泰籍男子趴臥快速道路欄杆上有危及生命安全之虞，趕緊呼喊他坐上巡邏車保護其安全，經詢問後得知該泰籍移工因與朋友吵架負氣飲酒，幾杯黃湯下肚便搞不清方向，也不知道為何會走上行人禁入的快速道路。

警方讓該名男子帶返派出所後，因其無法陳述其在台灣的住所及居留證號，員警連繫他在台居住三十年的胞姊至派出所，協助查證身分並將其帶回休息，事後泰籍男子雖遭警方依法開罰行人進入快速道路的違規舉發單，仍相當感謝警方的救命之恩，大讚台灣警察人超好並合影留念。

黎明派出所所長林澤聰呼籲，民眾若行駛於高速、快速道路，發現有行人或白牌重機車誤駛上道路時，可撥打110請求警方協助並記下鄰近里程標牌，協助警方能儘速前往給予協助，保護用路人及誤闖民眾的生命安全。

(中時 )