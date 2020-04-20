寶齡富錦(1760)下午參加證交所舉辦的業績發表會，總經理江宗明表示，全球新冠肺炎病毒肆虐，要等到疫苗上市後危機才能解除，自已預估疫苗大約還需要至少1年的時間才會出現，在這種情形下快篩試劑需求量是很大的，公司剛剛收到中研院抗體樣品，目標是快點做出新冠病毒快篩試劑，至於以後做成商品銷售或登記等合約主控權在中研院，還不知道下一步要怎麼做。

江宗明說，目前正在找最好的抗體，至於怎找這是公司的專長，台灣做抗體機構很多，寶齡會接很多CASE，目前已經把後面的技術平台都做出來了，由於不同抗體出來的產品都會不一樣，但是衛福部的法規到底怎麼樣，目前還不知道，未來究竟如何還有待觀察。

至於腎病新藥拿百磷，目前在韓國的進度，目前積極回答MFDA問題，現在還沒收到最近的結果；至於在大陸地區，江宗明則是指，還是有保持進度並沒有停下來，手上的病人仍持續在吃，清明節過後，新案華中以外的地區陸續收案，時程上的確會延遲1~3個月，但並沒有造成太大的數據影響。

(時報資訊)