上周外資在台股集中市場買超117.89億元，今天仍延續買超，但金額縮至2億元左右。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場對肺炎疫情擔憂降溫，加上重要企業財報及展望正向，上周台股表現不俗，周線上漲439.43點，連四周收紅。不過，由於指數來到季線反壓附近，且全球疫情仍在，此對於全球經濟前景、還有下半年終端市場仍有影響，現階段能見度欠佳，建議仍須關注訂單下修的疑慮，特別是歐美政府對於疫情相關管控措施的延長或解禁。

廖哲宏認為，在重要企業陸續釋出第一季財報及全年預期偏向正面後，有望對近期台股帶來支撐。針對幾大重量級法說陸續登場，市場的解讀，有以下幾項重點：一是手機市場確實在下修；二是居家辦公、教學帶動伺服器、HPC等需求強勁；三是5G手機市場滲透率持續提高中，亦有助於支撐相關類股的基本面。

廖哲宏表示，美股財報周啟動，近期成為市場關注的焦點之一，基本上，民生消費或航空等類股，沒有太多好消息，主要觀察仍在美國龍頭電子股的表現與財報預估，因為這塊跟台灣產業鏈的關係比較密切。

在題材面，廖哲宏表示，長期趨勢的股票依舊沒變，市場對於5G、伺服器、雲端運算相關的需求仍在，只是遞延、沒有消失；此外因應疫情造成的供應鏈移轉需要長期關注，這會加速繼中美貿易戰之後的推動力量。

在投資建議上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則表示，由於台股短線反彈強勁，此時不建議追高，若在國際情勢回穩且出現回檔時，則可伺機布局並長期投資。

(時報資訊)