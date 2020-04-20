台灣證券交易所表示，永豐金證券發行的「永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數指數投資證券(020005)」，將自今年4月30日起終止上市。

證交所表示，由於該ETN到期日為109年4月29日，已符證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定，4月27日ETN最後交易日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

(時報資訊)