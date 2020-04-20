基隆城際轉運站20日進行首根鋼柱吊裝作業。（許家寧翻攝）

林右昌十天內兩度視察城際轉運站工程進度，目前進度超前度超前0.01％。（許家寧翻攝）

林右昌鎖上轉運站首個鋼構螺栓，興奮稱歷史性一刻。（許家寧翻攝）

基隆市耗資6億多萬元在台鐵基隆車站南、北站出口間興建基隆城際轉運站，目前已完工近2成，預計明年7月竣工，20日進行第一根鋼柱吊裝作業，接下來主結構將逐漸成形，工程進入新的階段，市長林右昌為第一個螺栓上鎖，興奮表示「這是歷史性的一刻！」

基隆城際轉運站以國際級公共建築概念設計，打造一座包含國道客運、市公車站、火車站及旅客服務中心的大型轉運站，基隆轉運站被林右昌視為重大政績，對工程相當重視，10日、20日兩度前往視察，1周以來工程進度猛進0.58％，進度超前0.01％！

林右昌主持豎柱典禮後表示，接下來將以每天組立3根鋼柱的速度進行，共24根鋼柱包括鋼樑，預計5月10日可組立完成，屆時所有市民就可以看到轉運站初步的結構樣態，接下來會進行更多鋼構工程，包括大頂棚的結構都會在今年完成。

觀光暨城市行銷處表示，新建轉運站去年6月開工，已完成1、2樓基礎版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置，預計於明年7月底完工，有國道客運月台13席、市公車月台12席，以及候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等。

至於舊火車站重塑後，將以全新樣貌，跟城際轉運站大頂棚融合成一體設計，未來動線串連新、舊火車站及西二、西三倉庫的文化創意觀光專用區，配合港務公司對於基隆港區的整體發展計畫，成為服務基隆市民通勤、外來觀光旅客的重要交通據點。

(中時 )