旺旺集團慷慨捐贈屏東市公所1700箱水神抗菌液，為第一線防疫工作助拳。（林和生攝）

屏東市平和里長伍靜華（左）收到水神後，通知里民自行領取，同時感謝旺旺集團善心。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，海軍敦睦艦隊確診個案陸續公布足跡，讓民眾人人自危，此時，由旺旺集團慷慨捐贈的水神抗菌液，20日上午送抵屏東市公所大門口，屏東市長林恊松隨即派遣6輛資源回收車，逐一點交後送抵各里，作好第一線防堵，盼將防疫做到滴水不漏。

「真的像下了一場及時雨」，林恊松感謝旺旺集團董事長蔡衍明的「雪中送碳」，適時送來「水神」助拳，為防疫工作盡一分心力，讓人相當佩服感動，他除親自督陣卸貨，更交由各區里幹事分發給里長協助分送。

林強調，防疫視同作戰，目前疫情仍然嚴峻，呼籲民眾常接觸的物品能盡可能消毒，且不論是居家隔離或居家檢疫者，希望依規定做好各項防疫措施，確保自身和他人的健康。由於新版「水神抗菌液」採瓶罐、小包裝，每瓶外觀如同礦泉水，為避免不知情者誤食，市公所也在瓶身加貼紅色警告貼紙，警示大眾。

屏東市平和里長伍靜華收到瓶裝水神後計算數量，發現無法逐戶發送，她隨即倒入覆蓋黑布的大桶中，通知里民到辦公處領取。她感謝地說，在年初疫情爆發時，旺旺集團即特別針對65歲以上老年人、低收入戶及領有媽媽、兒童手冊者等族群，免費提供水神，守住第一波疫情。

屏東市民代表傅建雄進一步表示，如今在疫情升溫之際，旺旺集團又再一次免費發送水神，由家戶自行把關、全面消毒，把可能的感染風險降至最低，真的令人感動。且水神屬微酸性電解次氯酸水，溫和、不具腐蝕性，噴灑一段時間後，就會在自然環境中氧化還原，對皮膚刺激較小，也不會造成環境汙染。

此次旺旺集團捐贈水神數量共1700箱、4萬800瓶，民眾打探目前在超商1瓶零售價50元，此次捐贈市價超過200萬元。

(中時 )