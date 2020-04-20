日前在美國佛羅里達州西南部紐波特海灘（Newport Beach）出現一個奇特景象，當地海域在夜晚一片漆黑時，竟然會呈現螢光藍的顏色，當拍打上岸的海浪越大時，亮度也隨之越亮，看起來美麗至極。有人將畫面錄下並上傳至社群平台，立刻引起一陣熱議，吸引至少2.2萬人次觀看。

根據《CNN》報導，吉拉多（MarkGirardeau）一行人非常熱愛自然，他與攝影師好友休坦（Royce Hutain）、柯恩（Patrick Coyne）前往紐波特海灘，為的就是一睹「螢光藍浪」的奇景。休坦表示，「海浪處在平靜狀態時，讓人難已察覺異狀，但當你親眼看到這景象時，真的是太棒了！」

但其實這片美景是種暗藏殺機的「藻華現象」，當這些藻類迅速且大量的繁殖，會加速消耗水中的氧氣，讓其他海洋生物面臨威脅，而藻類受到波浪等物理干擾後，就可能觸發生物發光現象，也有科學家認為，發光是生物的防禦方式；此外，這些藻類還可能釋放毒素，被其他海中生物吃下後，會引起中毒死亡。

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(中時電子報)