即便上街頭抗議也不忘保持適當「社交距離」。19日數千名以色列人走上特拉維夫街頭，戴上口罩、揮舞黑旗、保持1.8公尺的社交距離，表達對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的不滿。

根據《中央社》報導，以色列對於新冠肺炎疫情祭出限制措施，當局允許示威上街抗議，但要維持好社交距離且配戴口罩。

有路透社攝影記者估計，特拉維夫拉賓廣場有數千人參與不滿尼坦雅胡繼續執政的「黑旗運動」。尼坦雅胡因3起貪瀆案件遭到刑事起訴，但他本人否認有任何不法。

尼坦雅胡正在和對手甘茨（Benny Gantz）協商權力分享協議，欲籌組聯合政府，結束1年來歷經3度選舉卻仍無法結束的政治僵局。

示威者呼籲甘茨的藍白聯盟（Blue and White）別加入貪瀆總理主導的聯合政府，甘茨則表示，選舉時他訴求「廉潔政府」，但如今的疫情危機讓他不得不背棄選舉時的承諾。

據以色列通報，目前全國已有13000多例確診、172人死亡。局部封鎖措施讓多數人民只能待在家中，商家也被迫關門不能營業。

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(中時電子報)