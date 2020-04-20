新冠肺炎疫情肆虐全球，除了造成民眾惶惶不安之外，連娛樂產業也受到衝擊。一向是大朋友和小朋友喜愛的迪士尼樂園，也因為疫情導致遊客銳減，宣布本周開始將停止支付10萬名員工薪水。

根據英國廣播公司《BBC》報導，以帶給眾人歡樂為宗旨的迪士尼，終究也敵不過新冠肺炎的威力，因為人潮銳減、營收重創，迪士尼宣布讓員工放無薪假並停止支付薪水。據了解，10萬名員工約占迪士尼職員總數的一半，停發薪水後每月最多可以省下5億美元（約新台幣150億元）。迪士尼強調，放無薪假的員工仍享有公司的醫療福利，並喊話要美國籍員工盡快向政府申請相關補助。

事實上，不只迪士尼員工放無薪假，就連高層也被要求共體時艱。迪士尼董事長艾格（Bob Iger）3月已宣布在疫情期間不支薪，而2月才接任執行長的查佩克（Bob Chapek）也在一封寄給迪士尼員工的內部信中提到，將自動減薪50%，其他高層主管方面，副總裁（VP）等級的主管薪資將減少20%、資深副總裁減薪25%、執行副總裁及以上則減薪30%；此外，信中還提到減薪將從4月5日後正式生效，直到業務有實質性的恢復跡象為止，也就是無限期減薪。

即便迪士尼董事長艾格在疫情期間不支薪，但他的身價卻絲毫不受影響，根據報導指出，艾格去年的薪水高達4750萬美元（約新台幣14.25億元），且他在過去擔任迪士尼執行長時，就一直是娛樂及媒體領域中薪酬最高的經理人，整體身價超過6.9億美元（約新台幣209億元）。

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(中時電子報)