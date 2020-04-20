美國總統川普當地時間週日晚表示，美國國會正接近就向小企業援助貸款項目追加約3700億美元資金達成協議。此前美國3490億美元的小企業援助貸款計劃已於上週四耗盡資金，只用了13天。

川普在白宮疫情簡報會上表示，共和黨已「接近」與民主黨達成協議，並暗示週一可能會有一項決議。

週日早些時候，參議院民主黨領袖查克．舒默（Chuck Schumer）表示，他希望最早能在週日晚間與共和黨達成協議。然而，舒默警告說，雙方還有一些問題要處理。

在計劃追加的這3700億美元資金中，3100億美元將追加給工資保障計劃（Paycheck Protection Program），其中600億美元指定用於農村和少數族裔群體。另外600億美元將用於經濟傷害災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan），這是一個單獨的項目，為美國小企業協會管理的小企業提供貸款。

(中時電子報)