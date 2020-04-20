敦睦艦隊桃園市確診個案15日、16日兩天曾到嘉義市，嘉市衛生局今20日公布該名士兵在嘉市行動足跡，包括16日曾到北興街7-11桃城門市、到洗衣店洗衣，當天下午3點搭BRT 至嘉義高鐵站，目前衛生局已針對確診個案友人以及其親屬完成採檢，並要求居家隔離中。
市府公布桃園市確診案例在嘉義市的足跡為，4月15日晚上10點30分抵達嘉義市，由朋友家人接回，4月16日上午待在朋友家中，下午1點到1點半曾到 北興街7-11桃城門市停留，全程戴口罩，1點半拿衣服到洗衣店洗衣，停留時間少於15分鐘，全程也有戴口罩，下午3點從自由路、友愛路口搭乘BRT到嘉義高鐵站，全程有戴口罩。
嘉義市長黃敏惠表示，獲中央通知後，市府在第一時間啟動疫調，並且針對其足跡立刻環境消毒，包括磐石艦的嘉義市個案、桃園市個案來到嘉義市的部分，整個疫調、匡列居家隔離、消毒工作都是立刻進行，另相關訊息市府會主動公布，請民眾不要轉傳尚未證實的資訊，避免造成恐慌。
此外，有關今天在網路上瘋傳有確診官兵來到嘉義市國軍英雄館及豆漿店、漢堡店、麵包店及風景區等，已經證實為假訊息，請市民朋友勿轉傳，避免觸法，也避免造成人心恐慌。
桃園市確診案例在嘉義市的足跡
4／15 晚10：30抵達嘉義市，由朋友家人接回。
4／16 待在朋友家中。
4／16 約13：00-13：30 出門去便利商店--北興街7-11桃城門市停留約30分鐘
4／16 約13：30拿衣服到洗衣店洗衣，停留時間小於15分鐘
4／16 約15：00在自由路-友愛路口搭乘BRT 至嘉義高鐵站
(中時 )
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