4/16 ShenL大大提出關於USO原油ETF一個很棒的問題: 在原油大幅波動下，USO適合拿來當長期投資嗎?

值得思考一下~

1.我們之前稍微討論過USO因為都是持有近月期貨，因此若是在正價差的環境裡，每期會有換約的自然損耗問題(當然若是逆價差可能問題就少一點)，若期貨一直處於正價差，但現貨漲幅較小，每次換月時，期貨價格在到期日與價格較低現貨趨於一致，但換約時卻又換到比較貴的次月合約，會出現自然損耗，所以USO績效表現跟原油會有落差。

由下表可以看到，WTI與USO每年績效表現都有落差，尤其在2009年跟2016年油價由低檔大反彈時，USO的績效報酬遠不如WTI原油，主要當時處於正價差，USO每次換約都換到價格越來越高的次月期貨，等於換約時，中間的價差都沒賺到，因此ETF的淨值提升速度遠不如現貨。

圖文／船長提供

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目前油價呈現大幅正價差，換約時產生自然損耗。

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2.那要如何解決呢?

第一個方法是換成USL ，該ETF把合約分散在未來12個月內的不同期交割月，因此會減少每期全部都要重新建新倉的大量損耗，每期只需更換部份的合約(最近期的合約)，但是要損失的是價格敏感度，因為當現貨價格波動時，越遠期的期貨反應越不靈敏，而USL因為很多是遠月的，價格的波動幅度會比較低一點，這是取捨問題，尤其現在原油現貨一直壓著在低檔，或許拉長戰線是個可考慮的策略。

第二種方法是直接去買遠月的原油期貨，減少換倉的次數，當然遠月價格敏感度會稍低，再來仍是無法解決遠月正價差的問題，不過可以減少每期換倉的成本。

第三種方法去買原油公司的企業ETF (XLE)，裡面成份股都是大型的能源公司，油價上漲時股價也會呈現正相關，但畢竟是股票，漲跌除了看油價，還需要看股巿漲跌，加上有個別公司的非系統風險，無法完全反應油價的變化。

我們來看一下2009年油價由谷底開始大漲時的相關商品表現:

在大反彈的這6年裡，WTI上漲了111%，XLE上漲98%，USL只有上漲34%，USO反而是-5%。剛開始時，後三者表現差不多，但隨著時間拉長，ETF的期貨換約成本問題逐漸顯現，績效開始大幅落後，XLE剛好遇到股巿多頭助漲，績效有追上WTI，USL表現則遠不如WTI，不過還是比USO好。

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再來看油價由2016年的谷底反彈，然後之後跌到20元的過程:

WTI在2018年最高點時，曾累積上漲150%左右，當時USL及USO表現差不多，都在80~90%左右的績效，雖然落後WTI，但還算可以接受，不過油企XLE這一波就沒那麼亮眼的表現，只有約40%的上漲，可能跟當時經濟結構有關，股巿資金都流向新興科技如FANG+及半導體等科技股，原物料報價沒有大行情，無法吸引資金流入原物料股。

若將之後2020年的油價崩盤一起累積進來，USL最抗跌只有跌3%，WTI下跌11%，USO下跌46%，XLE則下跌33%。USO在油價大波動時的表現的確不太理想，尤其期貨正價差較大的現在。

小結:

雖然巿場推了各種ETF產品來模擬油價的波動，但因模擬需要成本，ETF表現跟原油的績效表現存在不小的落差，時間拉長差距會越明顯，但若在三件不乾淨的襯衫裡挑較乾淨的來穿，USL相對換約成本較低，長期績效比USO好，尤其是在正價差較大的巿場，還是比較好一點；XLE則適合在股巿已開始回穩轉多頭時，股價的表現會讓ETF的績效追上油價，或者另一種情形是油價仍在區間裡波動，但XLE因為股巿回春，而有outperform油價的可能。

PS: 除了上述的策略，另一種方法是在油價築出底部前不動作，在技術面出現B點起漲時，再採取短線交易策略，買進2倍甚至3倍的原油ETF，將油價行情切割成波段式的操作，而不是長線的投資，以降低等待時間的成本。

至於台灣掛牌的元大原油跟原油正2，或是布蘭特正2 等3檔ETF，溢價都太高，皆不適合投資。

圖文／船長提供

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本文由船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)