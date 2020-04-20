除了新冠肺炎疫情之外，南韓娛樂圈又添醜聞！韓媒今(4/20)驚爆一名經紀公司老闆A某去年犯下酒後性侵案，受害者是公司女職員，經檢警這期間鍥而不捨的調查，他才終於承認犯行，隨著此案曝光，關於A某身分的線索也被公開，竟是90年代知名藝人，經常在綜藝節目露臉。

首爾江南警察局公開這樁演藝圈性侵案，透露經紀公司老闆A某去年12月5日於江南清潭洞某風化場所飲酒，醉後性侵前女職員B某，事發後警方受理報案，起初A某還說自己「什麼都沒做」，經調查後百口莫辯，才承認強暴。

隨著認罪，A某身分背景也逐漸解密，45歲的他竟是前藝人，近年有參與戲劇演出，甚至出演過許多綜藝節目，在電視上的曝光率頗高，而90年代以歌手身分出道的A某，之後從藝人轉往幕後發展，2008年開了經紀公司，包攬包含一般經紀、節目、電視劇、音樂、公演製作等綜合業務，旗下有不少綜藝咖跟演員，在圈內算是轉型相當成功的人物，如今竟爆出醜聞，A某已被卸下公司代表身分，其資訊也已一併從官網上撤除，目前全案正式移交至首爾中央地檢女性兒童犯罪調查部進行調查。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)