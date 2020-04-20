比預期還要好！3月外銷訂單年增4.3％ 16:102020/04/20 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處20日公布3月外銷訂單統計，訂單金額402.6億美元，年增4.3%，比原先預期更好，終止過去2個月的負成長。累計今年第一季訂單1,042.4億美元，年減3.5%。 統計處表示，由於業者在中國大陸產線陸續復工，訂單遞延效應顯現，3月外銷訂單402.6億美元，較上月增加115.8億美元。 (工商 ) #外銷訂單 #統計處 #還要 #經濟部 #訂單金額 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業紓困門檻將放寬 04:092020/04/18 財經要聞 經濟部：第一季電子業 沒有斷鏈、停擺問題 04:092020/04/18 財經要聞 駐龍、長亨將向經濟部提紓困 04:102020/04/18 產業特刊 龔明鑫樂觀 6月進振興期 01:052020/04/18 生活新聞 經濟部擬發放酷碰券 立法院法制局提出3點建議 17:512020/04/18 政治 鏈結台美合作平台 助攻台商 04:092020/04/19 財經要聞 估創金融海嘯來同期最大跌幅 3月外銷訂單 恐年減逾一成 04:092020/04/19 財經要聞 經部鬆口 酷碰券最快5月上路 04:102020/04/19 財經焦點 法制局提醒新人詳讀婚攝契約 珍藏人生最美時刻 09:072020/04/19 生活 艱困企業認定 經部擬從寬 04:102020/04/20 財經要聞 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 新冠肺炎解方露曙光 金價開始跳水囉 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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