經濟部統計處20日公布3月外銷訂單統計，訂單金額402.6億美元，年增4.3%，比原先預期更好，終止過去2個月的負成長。累計今年第一季訂單1,042.4億美元，年減3.5%。

統計處表示，由於業者在中國大陸產線陸續復工，訂單遞延效應顯現，3月外銷訂單402.6億美元，較上月增加115.8億美元。

(工商 )