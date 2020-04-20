永豐外資50N 30日終止上市 16:102020/04/20 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，由永豐金證券發行的「永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數指數投資證券」（020005）將自109年4月30日起終止上市。該檔ETN掛牌價為20元，最新收盤價2.05元。 永豐外資50N自去年4月30日掛牌，跟上首波ETN發行，證交所表示，由於該檔ETN發行年限為一年，到期日為109年4月29日，符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定。於109年4月27日ETN最後交易日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。 (工商 ) #ETN #終止上市 #證交所 #永豐 #外資 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》富邦證特選大蘋果槓／反報酬指數ETN 今掛牌 11:422020/04/16 財經 富邦證新商品 槓、反ETN掛牌 04:102020/04/17 產業特刊 富邦證新商品 槓、反ETN掛牌 04:102020/04/17 產業特刊 新唐違反重息規定 處以3萬元違約金 12:302020/04/17 財經 《證交所》利空襲擊 券商3月獲利轉虧 15:572020/04/17 財經 《證交所》台股本周漲4.33％ 上市股票總市值32.21兆元 17:392020/04/17 財經 友訊違反重訊 證交所處以3萬元違約金 18:272020/04/17 財經 富邦蘋果槓反ETN首發 吸睛 04:102020/04/20 產業特刊 《證交所》外資上周轉買117.89億元 最愛台積電 15:572020/04/20 財經 《證交所》永豐外資50N 4月30日起終止上市 15:572020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 台積電當心 14奈米加持 中芯國際去年淨利創歷史新高 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 新冠肺炎解方露曙光 金價開始跳水囉 - 財經 台股彈了2千點假的？專家給了答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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