證交所表示，由永豐金證券發行的「永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數指數投資證券」（020005）將自109年4月30日起終止上市。該檔ETN掛牌價為20元，最新收盤價2.05元。

永豐外資50N自去年4月30日掛牌，跟上首波ETN發行，證交所表示，由於該檔ETN發行年限為一年，到期日為109年4月29日，符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定。於109年4月27日ETN最後交易日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

(工商 )