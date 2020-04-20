立法院今（20）日將朝野協商「紓困特別條例」修正草案，將追加特別預算1,500億元。國民黨團向蔡政府呼籲，為了能夠及時照顧廣大基層民眾，懇請採納「排富、發現金」的方案，能夠救急、救窮幫助民眾走出生活困境。

國民黨團今召開記者會，邀請夜市商圈、自營商家、無固定雇主歌手，及燈光音響器材業者，現身說法反映基層心聲，針對政府推動的紓困方案，遇到難以救困、救急、救窮的問題，呼籲政府能夠傾聽見基層的聲音，了解基層的困境，調整現行紓困方案。

國民黨團書記長蔣萬安表示，蔡政府推動的各項紓困方案，設下許多門檻、要件、以及申請流程和審查相當緩慢，讓基層民眾感到非常失望，政府提供的各種紓困補貼措施，讓許多沒有能力繳勞保、加入職業工會、無固定雇主的勞工，無法符合申請紓困的資格，呼籲蔡政府能夠聽到基層的心聲，了解基層的困境，採納國民黨版排富直接發現金，讓基層勞工能夠繳得出水電費、房租，度過難關。

來自新竹北埔柿餅休閒農場呂先生說，自從疫情發生後，農場遊客每況愈下，最後不得不閉園。因為已經好幾個月沒有收入，柿餅銷路也差，原本請兩位喑啞幫工，因為發不出薪水，也只得請他們暫時在家休息，目前已經2個月。呂先生表示，喑啞幫工已經向他借錢過日子，若按照政府的紓困補助方案，別說喑啞幫工申請緩不濟急，連他自身要辦理紓困，還需要填表、申請、審查，等到紓困下來，政府紓困方案真的受惠不到，請政府看到他們，真的需要及時的現金幫助度日子。

四平街攤商自治會會長顏先生表示，政府提出「酷碰券」振興方案，而且還限定使用電子支付，這對老人家、弱勢族群來說非常不方便、不友善，甚至沒有能力使用，同時普及率不高，根本是看得到、吃不到的方案。「酷碰券」又是得等疫情趨緩之後推出，需多商家根本等不到疫情結束，紛紛不願因沒客人、沒收入，不願再支付店租、繳不出貸款，認賠退場，沒有客人、沒有商家，未來骨牌效應發生，商圈勢必沒落。顏先生指出，政府推出許多紓困補助方案，不但資訊不明確，申請方式繁瑣，許多商家寧可關門少賠，期待政府能夠直接用現金幫助商家紓困。

屬於非典型型態工作者，在飯店、餐廳擔任駐唱歌手的Luna表示，像她這樣沒有固定雇主，論場次計酬的從業人員，沒有工會、沒有勞保，只能繳得起健保，收入都是以現金交易，沒有人願意幫她們出具收入證明，也因此無法申請紓困、甚至貸款。Luna說，受疫情影響許多婚宴、團體宴會紛紛取消，飯店業者自己經營都出現困難，更不會雇用她們駐唱，收入不是銳減的問題，是完全沒有收入，只能靠朋友借貸過日子，政府並沒有想到她們，倘若能直接拿到現金得到紓困，至少還能攪得出房租，維持基本生計。

音響燈光公司負責人蔡先生表示，藝文團體取消演出，他的公司就沒有生意可做，原以為可能獲得文化部的藝文紓困，但文化部卻說他的業別不屬於文化部業管，而他也不知道該到哪裡去辦理紓困。蔡先生說，他是有營業登記證、有繳稅、有員工的公司，從今年2月迄今，一件案子都沒有，公司完全沒有收入。好不容易等到行政院說有投保最低薪資補償，但是投保的員工都是據實以報，員工又沒加入職業工會，實際上卻是大餅有很多，但全都吃不到，根本幫不到誠實納稅、繳保費的公司，質疑政府的紓困方案，並不如實際情形，公司根本幫不了員工。

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