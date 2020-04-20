海軍磐石艦上24名官兵確診新冠肺炎，國民黨團今原本邀請海軍副司令梅家樹與會，結果在記者會召開前一刻，受到總統府「指示」而「因故無法出席」；在司法及法制委員會備詢的國防部副部長張哲平，也因民進黨立委阻擋，不准出席記者會。國民黨團痛斥執政黨傲慢、掩飾過錯，根本就是鴕鳥心態。

國民黨團書記長蔣萬安表示，國人對於海軍官兵染疫有相當多的質疑，不單單是調查疏失、追究責任，更重要的是，在防疫期間是哪個單位下達命令前往帛琉？讓國軍冒著可能染疫的風險？這絕對不是國防部可決定，至於上至國安會、外交部還是總統府，應該深究。

蔣萬安指出，中央疫情指揮中心一級開設，目的在於統合、指揮各部會，磐石艦返回到高雄僅停留6天就放全艦人員歸建、休假，一般國人坐飛機回來都要14天居家檢疫，6天是防疫指揮中心決定？還是國防部決定？

外交國防委員會召委呂玉玲表示，國防部副部長、海軍副司令遭到總統府、綠委「綁架」而無法前來記者會，到底有甚麼事情，不能夠說清楚、講明白？為什麼國防部700多名官兵的敦睦艦隊出航，竟未通報「疫情指揮中心」，究竟在隱藏什麼？為何全船回國不必檢疫？國防部可以自外於疫情中心指揮嗎？

呂玉玲指出，本次最先確診3名官兵，疫情指揮中心指出，都集中在4月初到4月13日就出現典型的新冠肺炎症狀「嗅覺異常」，國防部卻說醫官回報官兵健康狀況都是正常，究竟是誰說謊？又是誰同意讓700名官兵在4月15日下船返回社區，讓疫情出現700多個群聚感染的破口？在面對疫情全球蔓延，指揮中心下令醫護禁止出國，但敦睦艦隊依然執意出訪，且出航與返國均未通報指揮中心，無視疫情指揮中心的存在，究竟是誰授權？誰指示？

黨團副書記長馬文君表示，不要把責任推給基層，軍人以服從命令為天職，誰下令執意要在疫情期間出訪邦交國，誰就要負起最大的責任，但絕對不是接受、執行命令的軍人。馬文君認為，艦隊軍醫絕對不會刻意隱匿，按照職權勢必通報上級，到底誰將有症狀官兵的情況隱匿下來？誰就有責任。

藍委洪孟楷表示，外傳國防部曾建議暫時取消敦睦，外交部卻堅持敦睦邦交不可斷，那麼，是誰拍板定案，讓軍艦如期出發，最後釀成染疫的後果？洪孟楷呼籲執政黨，不要逃避、不要隱匿、不要推卸責任，請給國人一個真相。

(中時 )