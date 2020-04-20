截至中午止已有101人申請，狀況踴躍。（許哲瑗攝）

單親媽媽劉咏綺求職成功，最快週三可開始工作。（許哲瑗攝）

勞動部推動「安心即時上工」計畫，卻因限制多、門檻高，新北市迄今1032人申請，僅448人符合資格，媒合率不到5成，勞工局與社會局自籌經費，推動「好來工作」計畫，放寬申請條件，每月最高可領1萬2640元，今上午開放受理，截至中午止已有101人申請，66人媒合成功，狀況踴躍。

新北市就服處長林澤州表示，勞動部推動「安心即時上工」計畫，但規定必須在半年內有投保合計2個月以上，且最近一次投保薪資2萬3800元以下，限制多、門檻高，新北市迄今共1032人申請，高達584人、超過一半因不符資格被淘汰，媒合率極低，盼中央放寬限制，才能真正解決失業者的燃眉之急。

新北市長侯友宜上周緊急指示勞工、社會局，以新北市防疫基金為主要經費，推出新北市「好來工作」以工代賑計畫，放寬申請條件，不受投保滿2個月的限制，盼提高媒合率，讓長期失業者真正獲得及時雨，度過疫情難關。

林澤州指出，「好來工作」共提供約230個職缺，安排到各區公所和社福中心從事防疫相關、電話關懷、實物銀行物資整備和清潔等工作，每日工作8小時，每月最高80小時，以時薪158元計，每月1萬2640元，最多可領4個月，共5萬560元。

新北市社會局表示，「好來工作」今開放受理，截至中午已有101人申請、66人合格，最快22日可上工，考量民眾反應踴躍，將持續與社福中心、區公所協調，盼能釋出更多職缺。

「失業長達半年，盼順利返回職場！」61歲郭先生說，他原從事補教業，隨著經濟不景氣和聯考制度改變等因素，補習班歇業，改教國小生作文，偶爾做網拍，近年苦無案子可接，加上單親要撫養2個孩子，列為低收3款，每月補助入不敷出，生活困頓，看到市府推出「好來工作」計畫，今一早趕到中和就服站登記，盼順利求得工作。

另名單親媽媽劉咏綺年初從大陸返台，獨力撫養就讀高中的兒子，原打算報考職訓中心咖啡班，卻因競爭激烈被淘汰，今抱著姑且一試的心情至就服處登記，當場求職成功，最快22日即可上工。

(中時 )