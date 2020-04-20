受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，視訊成為不少人工作討論、聯絡感情的主要工具。不過，視訊時若是背景比較雜亂，或是沒有化妝，總讓人免不了尷尬，因此視訊服務有沒有更換背景、美顏的功能，也成為民眾選擇視訊工具的考量重點。因應這一波視訊需求，日本吉卜力工作室(Studio Ghibli)以及星際大戰(Star Wars)官網都釋出了超專業背景，無論是當電腦、手機桌布，還是用來當作視訊背景，都超級實用。

星際大戰官網放出 8 張高解析度動畫背景，可適用於網路視訊會議。(摘自星際大戰官網)

《星際大戰》官方網站

一想到《星際大戰》是不是就讓星戰迷感到血脈賁張，興奮不已？在忙碌的工作中，能為自己帶來一點樂趣，總使是令人喜愛。《星際大戰》官網釋出了包含死星遺址、霍斯星、滅星號艦橋，還有光速移動的背景等 31 張星戰相關高解析度圖片，每天都可以換新，呈現不同的心情。

吉卜力工作室官網放出 8 張高解析度動畫背景，可適用於網路視訊會議。(摘自吉卜力工作室官網)

《吉卜力工作室》官網

製作《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《岸上的波妞》等知名動畫的吉卜力工作室，則是放出了 8 張動畫背景圖片，並表示還會持續增加，可作為網路會議的背景。不過官方不允許商業使用與營利，也不得自行分享，建議使用者可以將這些資訊分享給有需要的朋友，讓大家一起進入動畫的世界裡愉快的開會吧！？

(中時電子報)