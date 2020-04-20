有胸腔科醫師認為除RT-PCR（反轉錄酶-聚合酶連鎖反應）檢驗外，也應搭配血清檢測，檢查可能感染者是否已出現IgM或IgG抗體。中央流行疫情指揮中心專家召集人張上淳表示，目前提供血清檢測分別有台大、中研院、昆陽實驗室三個。不過張上淳也坦言，因每一間實驗室檢驗方式不同，需透過彼此資訊數據間的交叉比對，才能獲得可信的結果。

疫情指揮中心專家召集人張上淳指出，不同於台大和中研院兩機構，疾管署位在昆陽的實驗室獨步全台使用「已經上市的檢驗套組」做血清檢測。張上淳表示台大醫院的檢測方式，是直接採病毒萃取物作為抗原，中研院則透過自行合成的抗原蛋白來偵測抗體；礙於個別的驗證程序不夠完整，三實驗室間的檢測結果需進行交叉比對，以確保檢測的正確性。

針對為何疫調需檢查染疫高風險族群的抗體，疫情指揮官陳時中強調，「台灣病例相對較少，無症狀者的研究較不清楚，像透過這次對軍艦可能感染者做了解，以協助作為擬定後續社區計畫的參考」。陳時中也表示，藉追溯先前的感染源和感染途徑等，盼讓疫調的步調和方向能更順暢。

(中時 )