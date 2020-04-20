國內新冠肺炎疫情，隨著磐石艦海軍群聚感染再拉警報，24名確診官兵全台趴趴走足跡曝光，引起人心惶惶。專家提醒，食物最容易沾染病毒，選擇外食時前應先看2件事，包括餐廳座位間距，以及位子排列方式。

為防止疫情擴散，中央流行疫情指揮中心已規定社交距離，《早安健康》報導，林口長庚臨床毒物中心資深護理師譚敦慈指出，如需在外用餐，應選擇座位之間保持1-2公尺距離的餐廳；如果餐廳空間無法讓客人相距2公尺，則可選擇背對背的座位相對安全。

病毒可在塑膠物質上殘留約3天，紙類則是1天，由於無法確定他人的環保餐盒是否安全，為了避免增加感染風險，譚敦慈建議，外帶食物盡量選用免洗餐盒；食物帶回家後應將食物倒在自家碗中加熱再食用，除了減少接觸殘留在餐盒上的病菌，也可過加熱順便消毒。此外，譚敦慈特別提醒，手機病菌多，吃飯時最好不要摸手機、也不要將手機擺在桌上。

(中時電子報)