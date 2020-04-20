華航今日下午兩點召開勞資協商，協商如何減薪減班以降低虧損，雖然華航各部門工作內容與目前實際工作狀況差異很大，情況較為複雜，但公司高階主管認為今天應該可以協商出結果，主要是因為公司僅是要減基本薪兩成，不像日本是減薪四成，他國航空公司多數大裁員。

對於工會指出空服員與機師因為僅有少量航班可執勤，實際收入已經大幅減少，而航空貨運部門運力全開，還需要其他部門支援，認為不同部門應分開處理，但華航高階分析，機師與空服員有保障飛時，例如空服員每個月至少有60個小時飛行加給可領，正常情況實飛約70小時出頭，實際收入只是少了一成多，卻可放大假，不像地勤人員還要到班。以空服員基本薪2.4萬元計算，減兩成是減4,800元。

另貨運部門現在最旺，4月份營收估計將接近60億，估計將佔公司總收入八成以上，但過去貨運部門長期是虧錢部門，並沒有因為虧錢被減薪或少發年終獎金，因此應該是共體時艱，一併減薪，但公司可以另外發給績效獎金。

(工商 )