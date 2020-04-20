搶攻母親節孝親餐飲商機，台北喜來登飯店館內7家餐廳於5/2日與5/3日，以及5/9日和5/10日連續兩個周末推出「繪馨SMILE～母親節饗宴」，異國百匯「十二廚」自助式午晚餐每位1,390 +10%元、下午茶每位890 +10%元。，米其林餐廳「辰園」與「請客樓」主推奢華套餐每位2,500+10%元起，亦可選擇義式料理「比薩屋」、頂級牛排「安東廳」、經典懷石「桃山」、宮廷泰菜「SUKHOTHAI」等豐富美饌，幸福享受闔家團聚。

台北喜來登飯店表示，5/9日與5/10日餐飲消費滿6,000元或外帶消費滿3,000元，即可獲贈歐慕仕法國卓越微氣泡/礦泉水（兩入組）。母親節當天5/10日 憑內用餐飲消費發票，加碼贈送e-nail香氛水指甲禮盒。

另外，台北喜來登的「The Deli」烘培坊則推出兩款母親節手工蛋糕，其中7吋的「柚香馨意」茉莉慕斯蛋糕1,090元，6吋的「獻愛媽咪」香橙翻糖蛋糕990元，4/30日前預付可享9折早鳥優惠。

為讓民眾防疫期間在家也要好好慶祝母親節，凡於台北喜來登館內全餐廳外帶消費達1,000元（含）以上可享8折優惠。必點推薦桃山招牌花壽司、壽喜燒、鰻魚飯、鹽烤青魽、黃金和牛蓋飯等多道日式珍饈。SUKHOTHAI經典泰菜：脆炸果香石斑魚、馬沙曼咖哩牛腩、月亮蝦餅等，請客樓亦推出二星外帶饗宴，經典菜色包含：砂鍋一品雞、麻油雞飯、花膠白菜滷、蘋果木牛肋排及五款迎賓招牌小菜，每套14,280元（適用6人），還可享8折優惠、十二廚中西式豪華經典餐盒，每套850元（適用2人） 、比薩屋外帶PIZZA買一送一等，豐盛美味讓飯桌上的對話增添美好記憶。

蟬聯米其林二星的「請客樓」，以健康養顏的概念推出套餐每位3,680+10%元，包括開胃彩碟-焦糖烏魚子、寧式燻魚、胡麻珠蔥、鮮露豆腐絲、醋溜鮮蔬中卷、燒椒九孔鮑，滋補湯品「香檳茸魚膠精粹黃金湯」，深海鰈魚肚與老母雞一同燉煮融入台版松露-香檳茸，喝出美麗駐顏首選；「松露水晶龍蝦鮮露」鮮活龍蝦淋上秘製鮮露躍出海味，四川名菜「酸菜魚汁油泡紅星斑」，鮮潤豐美的麻香滋味令人沉醉，另有「天然麥芽紅麴燉牛尾」、「金絲松葉蟹情人瓜」、「季旬應時繽紛水果」、「桂圓奶酪官燕南瓜盅」等，高規格寵愛媽咪味蕾。

米其林餐盤推薦「辰園」推出三款獨享套餐，每套2,500+10%元起，享受臘味小品乳豬燒味拼、廣式片皮鴨、黃金片皮鵝皮脆肉嫩、油香四溢的銷魂滋味，融合創意巧思的「和牛臉頰肉佐芝麻燒餅」、「黑松露風味龍蝦球」、「金湯野米刺參」等各式美味，舌尖奏起華美樂章，奢華幸福感油然而生。預訂5/10（日）當天包廂用餐即贈送The Deli烘焙坊「柚香馨意」蛋糕乙個，慶賀與媽咪的甜蜜時光。

台北喜來登飯店自即日起至5/20日同步推出母親節國人住房專案，入住標準客房4,300+15.5%元享免費升等至首席客房，特別贈送法國頂級芳療保養品牌DARPHIN維他命C&E精露膠囊乙盒，每房並可享有客房迎賓水果、每日報紙、健身房、三溫暖等設施。

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